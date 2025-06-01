Стало відомо, коли почнуться переговори у Стамбулі

Переговори 2 червня — де відбудуться / © ТСН.ua

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Мирні переговори у Стамбулі, що заплановані на 2 червня, відбудуться о 13:00 у палаці Чираган.

Про це з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ пише турецьке видання TRT Haber.

«Переговори між українською та російською делегаціями заплановані на завтра о 13:00 у палаці Чираган», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, різниці у часі між містами Київ та Стамбул немає.

Додамо, що Чираган — п’ятизірковий готель, що розташований у відтвореній з руїн будівлі палацу султана Абдул-Азіза на європейському березі Босфору.

Російська та українська делегації провели свою першу зустріч 16 травня. За результатами переговорів було прийнято рішення про обмін полоненими за форматом «1000 на 1000». Було домовлено про продовження переговорів. Ці переговори продовжаться завтра о 13:00 у палаці Чираган у Стамбулі.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вони запропонували Україні провести новий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня, а делегацію очолить радник президента Росії Володимира Путіна Володимир Мединський.

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Президент України Володимир Зеленський також провів зустріч зі своєю командою перед зустріччю. Він оголосив, що українську делегацію очолить Рустем Умєров.

Зеленський заявив, що Україна вимагає повного та безумовного припинення вогню. Він наголосив, що ключові питання можуть бути вирішені лідерами країн.

Очікується, що питання припинення вогню буде обговорено на другій зустрічі сторін у Стамбулі.

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