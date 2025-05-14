Мирные переговоры в Стамбуле: на что рассчитывает Украина

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский ожидает подтверждения участия президента РФ Владимира Путина в предстоящих мирных переговорах в Турции.

Как сообщил агентству Reuters источник в украинских дипломатических кругах, руководство страны примет дальнейшие решения на основе того, появится ли российский лидер лично на переговорах в Стамбуле, запланированных на четверг.

«Все будет зависеть от того, побоится ли Путин приехать в Стамбул или нет», — отметил источник.

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Зеленский ранее призвал Путина лично присоединиться к переговорам, которые могли бы стать первой встречей лидеров двух стран с декабря 2019 года.

В то же время Кремль подтвердил прибытие российской делегации в Турцию, однако не уточнил, кто именно будет представлять и будет ли присутствовать Путин.

Переговоры в Стамбуле уже происходили в марте 2022 года, тогда это была одна из первых попыток остановить полномасштабную войну. Теперь ключевым вопросом является не только состав делегаций, но и готовность обеих сторон к продолжительному перемирию.

Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом на Ближнем Востоке, заявил, что может посетить Турцию, однако не уверен, появится ли Путин.

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Зеленский подчеркнул, что главным приоритетом Украины является достижение безоговорочного прекращения огня хотя бы на 30 дней. Именно эту позицию украинская сторона намерена отстаивать в Стамбуле.

Мирные переговоры: что известно

Напомним, Владимир Зеленский считает, что если Путин не приедет на переговоры в Турцию — это будет финальная точка демонстрации, что россияне не готовы к окончанию войны.

Хотя 10 мая именно Путин на пресс-конференции предложил возобновить переговоры с Украиной.

В России заявляют о подготовке к возможным переговорам в Стамбуле, но состав делегации до сих пор остается неизвестным.

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Как сообщают российские СМИ, окончательное решение о представителях РФ примет лично Путин.

Вицеспикер российского Совета Федерации Константин Косачев заявил, что новые переговоры могут быть успешными, однако только при условии, что Украина откажется от ультиматумов и будет искать компромиссы.