Кремль. / © Associated Press

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Агрессорка Россия и Украина могут добиться прогресса на переговорах 15 мая в Стамбуле, но для этого есть условия. В частности, Киев должен "отказаться от любых ультиматумов".

Об этом заявил вицеспикер российского Совета Федерации Константин Косачев в комментариях росСМИ.

Косачев отметил, мол, во время переговоров в Стамбуле 2022-го Киев и Москва "достигли взаимопонимание с большинства позиций" и якобы "смогли добиться определенного прогресса". Однако, в каких именно аспектах он не объяснил.

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"Был опыт первого Стамбула и эти переговоры к какому-то моменту продвигались вперед. Известно, что по большему количеству позиций удалось достичь взаимопонимания, и документ был парафирован главой украинской делегации, прежде чем его дернули", - высказался российский чиновник.

По его словам, смысл проведения таких переговоров снова существует, как и вероятность того, что стороны смогут добиться определенного результата.

"Только если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-либо ультиматумов и искать точки соприкосновения. Я уверен, что мы могли бы продвинуться вперед еще дальше, чем это было сделано в марте 2022-го", - заявил Косачев.

Последние заявления РФ о перемирии

Представитель российского МИД Мария Захарова высказалась по поводу идеи временного перемирия По ее словам, якобы инициатива по 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной, которую продвигает Запад, преследует цель не столько мира, сколько отдыха для Киева.

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В Кремле отреагировали на ультиматум Германии , что если РФ откажется от перемирия, Берлин введет дополнительные санкции. Спикер администрации президента-диктатора Дмитрий Песков нагло ответил, что "язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Россией".

Более того, ранее Кремль определил условия для переговоров с Украиной в Стамбуле. Так, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры должны основываться на результатах переговоров, сорванных в 2022 году, а также на текущей ситуации на фронте.

Дата публикации 13:01, 12.05.25 Количество просмотров 93 Путин аж замолчал после слов Зеленского! Не удержались даже в Китае | Аналитика