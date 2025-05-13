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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Бундестаге назвали сроки, когда Путин может напасть на Запад

Страны Европы должны улучшить собственную обороноспособность, отмечает немецкий политик.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Российская Федерация может не ждать четыре-пять лет, чтобы совершить военное нападение на западные страны, воспользовавшись их неготовностью.

Об этом на конференции в Берлине заявил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Норберт Реттген, сообщает n-tv .

По его словам, Кремль может совершить новую агрессию быстрее – возможно, уже в течение двух-трех лет. Диктатор РФ Владимир Путин может воспользоваться тем, что страны Европы не успели добиться своих военных целей. Более того - при власти в Соединенных Штатах Америки находится Дональд Трамп.

"Мы находимся под чрезвычайным давлением времени и срочно улучшаем нашу обороноспособность. Потому что ситуация может ухудшиться быстрее и стать более опасной, чем об этом говорят официальные заявления", - подчеркнул немецкий политик.

Напомним, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс недавно заявил, что установление мира в Украине грозит нападением России на страны Европы. Он отметил, что разведки многих стран предупреждают: РФ может быть готова к нападению на одну из европейских стран к 2030 году или даже раньше.

Со временем издание The Economist опубликовало материал о том, что Россия может совершить агрессию против стран НАТО после восстановления своей армии. Если Москве удастся реализовать свои планы, она увеличит количество войск, техники и вооружения на западном направлении на 30–50%.

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