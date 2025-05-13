Экс-вице-премьер объяснил, в каком случае на переговоры в Стамбуле прилетит Трамп

Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп прилетит в Стамбул на переговоры между Украиной и РФ только в том случае, если там будет присутствовать диктатор Путин и намерен заключить соглашение о перемирии.

Такое мнение высказал бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук.

«В основном, он построил на этом свою президентскую кампанию. Мы помним, что Трамп говорил, что при слабом сонливом Байдене, которого никто не уважал, мир просто развалился. Плохие парни начали захватывать чужие территории, войны загораться и эта знаменитая фраза о том, что этого бы не было, будь он у власти», — сказал он.

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Рыбачук заявил, что Трамп перед избранием обещал, что принесет в мир стабильность, когда будет в Белом доме.

«Мы более ста дней видим, что до мира и благодати еще очень и очень далеко. Ему нужен результат. Есть промежуточный результат — соглашение о редкоземельных металлах, но это больше Трамп представляет для своей аудитории. А с точки зрения его успехов во внешней политике — у него таких успехов нет. Я думаю, что для Трампа будет показателем и они будут вести интенсивные переговоры — если Путин будет планировать поездку в Стамбул и если там будет принципиально достигнута договоренность о перемирии — вот тогда Трамп там будет. Ему бы очень хотелось быть человеком, который довел дело до конца. Для Трампа даже не мир, а то, что закончится горячая фаза войны, наступит 30-дневное перемирие — он выставит это максимально как свою победу», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны согласовали основные детали предстоящей встречи в Турции.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление главы Белого Дома Дональда Трампа о предстоящих в четверг 15 мая переговорах с РФ в Стамбуле.

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