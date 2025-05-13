ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
479
Время на прочтение
1 мин

Враг продвинулся на Донетчине — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Getty Images

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Романовка и Новооленовка, что в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в Торецке.

«Враг продвинулся в Торецке, возле Романовки и Новооленовки», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Покровское направление остается лидером по количеству штурмов и количеству уничтоженного личного состава противника.

Мы ранее информировали, что российские захватчики усилили охоту на украинских операторов беспилотников из-за того, что эффективность их работы очень высока.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
479
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie