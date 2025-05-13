Война в Украине / © Getty Images

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За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Романовка и Новооленовка, что в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в Торецке.

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«Враг продвинулся в Торецке, возле Романовки и Новооленовки», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Покровское направление остается лидером по количеству штурмов и количеству уничтоженного личного состава противника.

Мы ранее информировали, что российские захватчики усилили охоту на украинских операторов беспилотников из-за того, что эффективность их работы очень высока.

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