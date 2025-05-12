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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Покровское направление превратилось в ад— что там происходит сейчас

Российские захватчики возобновили наступательные действия на Покровском направлении — ситуация очень сложная.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Покровское направление – самая горячая точка на фронте

Покровское направление — самая горячая точка на фронте / © Associated Press

Покровское направление остается лидером по количеству штурмов и количеству уничтоженного личного состава противника.

Об этом в Telegram сообщил украинский военный, командир взвода 24ОШБ «Айдар» Станислав «Осман» Бунятов.

«В целом активность врага высока по всей линии, от Богатыря до Константиновского котла. Юго-западнее Костяновки враг имел продвижение благодаря низкому боевому уровню подготовки нашего личного состава, плохому взаимодействию и низкому уровню способностей ударных БпЛА подразделений, отвечавших за данное направление», — написал он.

Какая ситуация на Покровском направлении

Покровский отрезок протягивается длинными километрами линии боевого столкновения, но характер этих столкновений разнообразен и имеет свою динамику.

От Новоторецкого до Калинового враг предпринимает постоянные попытки прорвать оборону украинских военных, применяя как просто пехоту, так и служащую поддержкой технику. А иногда собирают технику из десятков единиц, особенно мотоциклетной и идут в штурмы, отмечают аналитики DeepState.

«Наибольшая активность проходит в районе Елизаветовки, Тарасовки и Старой Николаевки. Если с первым для россиян все безуспешно, то район Тарасовки напряженный из-за давления врага на Водяное Второе и Зеленое Поле, которое практически стало оккупированным, а вокруг Старой Николаевки ситуация обостряется, где противник подобрался вплотную к селу», — пишут в DeepState.

Сегодня, 12 мая, Генштаб сообщил, что на Покровском направлении наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новоалександровка, Новоалександровка, Новоалександровка, Котлино.

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Дата публикации
Количество просмотров
622
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