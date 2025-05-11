Когда россияне усилят давление: эксперт назвал направления и дату

Россияне бьют по Украине / © Associated Press

Реклама

Россияне будут максимально усиливать давление на Новопавловском и Покровском направлениях до 15 мая.

Об этом в эфире «Эспрессо» сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

«Пока Россия, скорее всего, перейдет к интенсификации боевых действий непосредственно на линии боевого столкновения. Речь идет, в первую очередь, о Новопавловском и Покровском направлениях. У них есть стратегическая задача выйти на административные границы Днепропетровской области. Соответственно, в случае реализации этого сценария надеюсь, что 15 мая этого не произойдет, но именно это будет использовано Россией как элемент военно-политического давления на Украину и США», — объяснил Снегирев.

Реклама

Эксперт напомнил, что оккупанты пытаются прорвать оборону Сил обороны на Покровском направлении, чтобы выйти на трассу Покровск — Константиновка.

«Поэтому, по моему мнению, до 15 мая следует ожидать серьезного давления российских оккупантов в районе Константинополь — Богатырь — Разлив. Соответственно, они также будут прорывать оборону ВСУ на Покровском направлении, а именно с выходом на трассу Покровск — Константиновка», — добавил он.

Ранее сообщалось, что россияне готовят масштабный прорыв: двум городам грозит оцепление. Больше об этом читайте в новости.