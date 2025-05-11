Коли росіяни посилять тиск: експерт назвав напрямки та дату

Росіяни гатять по Україні / © Associated Press

Реклама

Росіяни максимально посилюватимуть тиск на Новопавлівському та Покровському напрямках до 15 травня.

Про це в етері «Еспресо» повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

«Наразі Росія, скоріше за все, перейде до інтенсифікації бойових дій безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Мова йде, в першу чергу, про Новопавлівський та Покровський напрямки. Вони мають стратегічне завдання вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Відповідно, у разі реалізації цього сценарію, сподіваюсь, що 15 травня цього не відбудеться, але саме це буде використано Росією як елемент військово-політичного тиску на Україну й США», — пояснив Снєгирьов.

Реклама

Експерт нагадав, що окупанти намагаються прорвати оборону Сил оборони на Покровському напрямку, щоб вийти на трасу Покровськ — Костянтинівка.

«Тому, на мою думку, до 15 травня варто очікувати серйозного тиску російських окупантів у районі Костянтинопіль — Багатир — Розлив. Відповідно, вони також будуть проривати оборону ЗСУ на Покровському напрямку, а саме з виходом на трасу Покровськ — Костянтинівка», — додав він.

Раніше повідомлялося, що росіяни готують масштабний прорив: двом містам загрожує оточення. Більше про це читайте у новині.