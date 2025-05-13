Війна в Україні / © Getty Images

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Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі населених пунктів Романівка та Новооленівка, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися в місті Торецьк.

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«Ворог просунувся у Торецьку, біля Романівки та Новооленівки», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що Покровський напрямок залишається лідером за кількістю штурмів і кількістю знищеного особового складу противника.

Ми раніше інформували, що російські загарбники посилили полювання на українських операторів безпілотників через те, що ефективність їх роботи дуже висока.

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