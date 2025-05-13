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- Війна
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Ворог просунувся на Донеччині — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.
Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі населених пунктів Романівка та Новооленівка, що на Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися в місті Торецьк.
«Ворог просунувся у Торецьку, біля Романівки та Новооленівки», — йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що Покровський напрямок залишається лідером за кількістю штурмів і кількістю знищеного особового складу противника.
Ми раніше інформували, що російські загарбники посилили полювання на українських операторів безпілотників через те, що ефективність їх роботи дуже висока.