Безпілотник

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Російські загарбники посилили полювання на українських операторів безпілотників через те, що ефективність їх роботи дуже висока.

Про це в етері Еспресо розповів волонтер Юрій Танасійчук.

Він заявив, що залучення високих технологій для захисту України всеодно не замінить людей.

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«Ту роботу, яку виконує українська піхота це топ у світі. Сюди б я відніс і операторів дронів й кожен підрозділ, який діє ефективно на полі бою. Людина є ключовим фактором на будь-якій війні й на цій також», — пояснив Танасійчук.

За словами волонтера, через результативну роботу українських дронів на передовій російські війська активізували спроби виявлення та знищення операторів БпЛА. Він також зазначив, що значно зросла кількість напрямків, де безпілотники майже повністю забезпечують логістику.

«Звісно, що дрони мають суттєвий вплив на поле бою. Є ділянки, де робота проводиться виключно за допомогою дронів — наземних й повітряних. Вплив застосування БпЛА просто колосальний. Це звісно рятує життя багатьох наших військовослужбовців, які працюють щодня на лінії фронту. Поруч з тим, сьогодні ворог суттєво посилив полювання на наших операторів БПЛА. З тої інформації, яку отримуємо, на кількість ділянок, де доставлення боєкомплекту, продуктів й води здійснюється повітряними дронами, зросла суттєво», — додав він.

Раніше повідомлялося, що одностороннє перемир’я, оголошене Росією, не відбулося. На це вказують дані штурмових дій противника за період так званого «перемир’я» з 8 по 10 травня.

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Ми раніше інформували, що у Збройних силах України спростували інформацію про те, що їм було віддано наказ відкривати вогонь лише у відповідь, і наразі всі діють згідно з оперативною інформацією.