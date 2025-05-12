Ворог атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Російські загарбники в ніч проти 11 травня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог атакує ударними БпЛА з півночі та сходу.

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БпЛА на сході та півдні Чернігівщини, курс — західний/південний/південно-західний;

БпЛА на заході та в центральній частині Сумщини, курс — південно-західний;

БпЛА на півночі Полтавщини, курс — південно-західний.

БпЛА на сході Запорізької області, курс — північно-західний/західний;

БпЛА в центральній частині Дніпропетровщини, курс — північно-західний;

Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Сумщини з курщини.

Раніше повідомлялося, що вранці 11 травня ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Є постраждала людина.

Ми раніше інформували, що у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.