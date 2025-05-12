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- Війна
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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 11 травня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворог атакує ударними БпЛА з півночі та сходу.
БпЛА на сході та півдні Чернігівщини, курс — західний/південний/південно-західний;
БпЛА на заході та в центральній частині Сумщини, курс — південно-західний;
БпЛА на півночі Полтавщини, курс — південно-західний.
БпЛА на сході Запорізької області, курс — північно-західний/західний;
БпЛА в центральній частині Дніпропетровщини, курс — північно-західний;
Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Сумщини з курщини.
Раніше повідомлялося, що вранці 11 травня ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Є постраждала людина.
Ми раніше інформували, що у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.