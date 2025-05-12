Враг атакует Украину ударными БПЛА: карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

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Российские захватчики в ночь на 11 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг атакует ударными БПЛА с севера и востока.

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БПЛА на востоке и юге Черниговщины, курс — западный/южный/юго-западный;

БпЛА на западе и в центральной части Сумщины, курс – юго-западный;

БпЛА на севере Полтавщины, курс – юго-западный.

БПЛА на востоке Запорожской области, курс — северо-западный/западный;

БПЛА в центральной части Днепропетровщины, курс - северо-западный;

Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумщины из курицы.

Ранее сообщалось, что утром 11 мая враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек .

Мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики .