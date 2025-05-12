ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
101
Время на прочтение
1 мин

Враг атакует Украину ударными БПЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Российские захватчики в ночь на 11 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг атакует ударными БПЛА с севера и востока.

  • БПЛА на востоке и юге Черниговщины, курс — западный/южный/юго-западный;

  • БпЛА на западе и в центральной части Сумщины, курс – юго-западный;

  • БпЛА на севере Полтавщины, курс – юго-западный.

  • БПЛА на востоке Запорожской области, курс — северо-западный/западный;

  • БПЛА в центральной части Днепропетровщины, курс - северо-западный;

  • Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумщины из курицы.

Ранее сообщалось, что утром 11 мая враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек .

Мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie