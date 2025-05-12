- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атакует Украину ударными БПЛА: карта тревог
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 11 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что враг атакует ударными БПЛА с севера и востока.
БПЛА на востоке и юге Черниговщины, курс — западный/южный/юго-западный;
БпЛА на западе и в центральной части Сумщины, курс – юго-западный;
БпЛА на севере Полтавщины, курс – юго-западный.
БПЛА на востоке Запорожской области, курс — северо-западный/западный;
БПЛА в центральной части Днепропетровщины, курс - северо-западный;
Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумщины из курицы.
Ранее сообщалось, что утром 11 мая враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек .
Мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики .