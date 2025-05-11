Зеленский на День матери обратился к самой родной

В день матери президент записал трогательное видео / © Associated Press

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В День матери президент Украины Владимир Зеленский обратился к маме с трогательными словами.

Он записал видео вечером 11 мая.

«Каждый из нас всегда и при любых условиях — ребенок, пока есть мама. Мама, спасибо тебе. Мамуль, не переживай, я поел. Все нормально», — сказал Зеленский.

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Напомним, сегодня, 11 мая, украинцы поздравляют самых родных людей в мире — своих мамочек.

Ранее речь уже шла о традициях на День матери, ведь он связан лишь с некоторыми религиозными праздниками.

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