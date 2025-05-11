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Зеленский на День матери обратился к самой родной
«Мамуль, не переживай, я поел», — успокоил свою маму президент Украины.
В День матери президент Украины Владимир Зеленский обратился к маме с трогательными словами.
Он записал видео вечером 11 мая.
«Каждый из нас всегда и при любых условиях — ребенок, пока есть мама. Мама, спасибо тебе. Мамуль, не переживай, я поел. Все нормально», — сказал Зеленский.
Напомним, сегодня, 11 мая, украинцы поздравляют самых родных людей в мире — своих мамочек.
Ранее речь уже шла о традициях на День матери, ведь он связан лишь с некоторыми религиозными праздниками.
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