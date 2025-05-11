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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський на День матері звернувся до найріднішої

«Мамуль, не переживай, я поїв», — заспокоїв свою маму президент України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зеленський на День матері звернувся до найріднішої

У День матері президент записав щемливе відео / © Associated Press

У День матері президент України Володимир Зеленський звернувся до мами зі щемливими словами.

Він записав відео ввечері 11 травня.

«Кожний з нас завжди і за будь-яких умов — дитина, поки є мама. Мамо, дякую тобі. Мамуль, не переживай, я поїв. Все нормально», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 11 травня, українці вітають найрідніших людей у світі — своїх матусь.

Раніше вже йшлося про традиції на День матері, адже він пов'язаний лише з деякими релігійними святами.

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