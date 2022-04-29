Що подарувати на День матері 2022 року: найкращі ідеї

Уже зовсім скоро прекрасна та тепла подія - День матері 2022 року. Вона присвячена найріднішій людині на Землі, а тому кожна дитина, неважливо, скільки їй років, хоче порадувати маму та подарувати їй щось приємне. Тому ТСН.ua підготував варіанти подарунків до Дня матері, які допоможуть вам впоратися з цим завданням.

Традиційно День матері припадає на другу неділю травня. 2022 року це буде 8 травня. Дуже важливо навіть в такий важкий час, коли в країні йде повномасштабна війна, подумати, як порадувати найдорожчу людину в світі. А тому краще зарання підібрати найкращий подарунок до Дня матері, щоб встигнути його підготувати. І ось кілька цікавих варіантів, які підійдуть як зовсім маленьким, так і вже дорослим дітям.

Букет квітів

Квіти завжди будуть найкращим подарунком для мами. Особливо, якщо ви підбираєте букет з любов'ю та точно знаєте, яку саме композицію краще створити. Обов'язково підберіть улюблені мамині квіти, а також не забудьте підписати листівку та додати її до букета. Якщо ж ваша мама віддає перевагу кімнатним рослинам, краще зупинити свій вибір на красивомуекземплярі у вазоні, якого в неї ще немає.

Останнім часом велику популярність завоювали креативні букети з шоколаду чи солодощів. Можна знайти майста, який сформує композицію з квітів, цукерок та шоколадок. Такий букет точно принесе позитивні емоції. А можете знайти в інтернеті майстер-клас та спробувати створити композицію самостійно.

Подарунок до Дня матері, виготовлений своїми руками

Подарунок на День матері своїми руками / pixabay.com

Нехай це буде навіть якась дрібничка, але так ви зможете показати всю силу любові дитини до найріднішої людини на Землі. Такий подарунок до Дня матері можуть створити як діти, так і дорослі. Наприклад, чудовим варіантом стануть сшиті своїми руками аксесуари для кухні, оригінально прикрашена рамочка з вашою спільною фотографією або навіть цілий альбом, де зібрані найтепліші спогади. Малюки можуть намалювати малюнок до Дня матері, на якому зобратити всю свою сім'ю, квіти, сонечко.

Приготовлені своїми руками смаколики (торт, тістечка, кекси, домашні цукерки) порадують не лише душу, але й тіло. Школярі можуть підготувати та прочитати вірш до Дня матері або навіть спробувати написати невелике віршоване привітання.

Листівка до Дня матері своїми руками

Ще один креативний подарунок, який можуть приготувати навіть маленькі діти. Також можна придбати вже готову в магазині, але тоді не забудьте доповнити її теплими словами та привітаннями від усього серця. Листівка може стати як самостійним подарунком, так і додатковою можливістю порадувати рідну людину.

Яскрава фотосесія серед весняних квітів

Саме на початку травня природа по-справжньому розквітає, а тому фотосесія на фоні всієї цієї краси може стати чудовим подарунком. Можна замовити фотосесію у професіонала або просто взяти смартфон чи фотоапарат та піти на прогулянку з мамою, щоб сфотографувати її самостійно. Тут вже потрібно звертати увагу на свої фінансові можливості. В будь-якому випадку така фотосесія принесе позитивні емоції.А ще ви гарно проведете час разом.

Позитивні емоції та радість

Подарунок до Дня матері: позитивні емоції / pixabay.com

Звичайно, будь-який подарунок до Дня матері здатен викликати у найріднішої людини у світі щастя. Однак можна подарувати мамі і щось по-справжньому особливе. Наприклад, спільний похід до СПА-салону чи у кінотеатр, замовити вечерю в улюбленому ресторані, а потім прогулятися вуличками того міста, де ви зараз знаходитеся.

Парфумерія та косметика

Ці речі точно завжди потрібні кожній мамі і саме на них часто жаліють гроші. Якщо ви знаєте, якими брендами любить користуватися рідна людина, варто звернути увагу на їхню продукцію. Або спробуйте порадитися з консультантами в магазині та підібрати догляд в залежності від віку та типу шкіри вашої мами.

Аксесуари і прикраси

Перстень, сережки чи підвіска, які підібрані відповідно до смаку мами, точно принесуть позитивні емоції та справжню радість. До того ж сьогодні ви можете замовити ексклюзивні коштовності, які будуть створені за вашим ескізом. Не менш приємними стануть і аксесуари. Наприклад, сумка, гаманець, вишуканий шарф.

Гаджети

Що подарувати на День матері? / pixabay.com

Якщо ви не знаєте, що подарувати на День матері, можна звенути увагу і на сучасні гаджети. Новий смартфон, ноутбук, планшет, електронна книга або павербанк - це ті речі, які стануть у нагоді та допоможуть вашій мамі в реальному житті. Звичайно, такий подарунок на День матері важко назвати бюджетним, але для найріднішої людини не шкода грошей.

Корисні подарунки на День матері

Особливо актуальними будуть речі, які допоможуть мамі менше часу проводити на кухні або за прибиранням оселі. Наприклад, можна вибрати новий пилесос, мультиварку, хлібопічку, аерогриль. Або зупинитися на приладах, які роблять життя яскравішим та простішим. Це може бути телевізор або іноваційний фен.

Книга

Звичайно, книга - це завжди найкращий подарунок, особливо, якщо ви точно знаєте, який автор чи жанр подобається вашій мамі. Це може бути унікальне видання кулінарної книги, де зібрані найкращі рецепти відомих поварів, або новий роман про кохання. Головне, щоб книга принесла позитивні емоції.