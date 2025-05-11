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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
2 хв

День ангела 11 травня: кого та як вітати з іменинами

11 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 11 травня, день ангела

Який сьогодні, 11 травня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 11 травня

11 травня 2025 року привітайте з іменинами Кирила, Мефодія.

Кирило — давньогрецьке походження, означає “владика”. В дитинстві допитливий, талановитий. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

Мефодій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “той, хто йде шляхом методів”. В дитинстві проникливий, має гострий розум. В дорослому віці стає вірним другом, не боїться доводити розпочате до кінця.

День ангела 11 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 11 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, охороняючи тебе від всіх негараздів, даруючи спокій та натхнення для нових звершень. Бажаю тобі благополуччя, здоров'я та радості на кожному кроці!

***

Вітаю з чудовим святом — Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі ще більше удачі, тепла і гармонії в душі. Бажаю, щоб ангел-хранитель завжди захищав і підтримував у важливих моментах твого життя.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей святковий день буде сповнений світла, тепла та любові. Бажаю, щоб ангел охоронив тебе від усіх негараздів, а серце твоє наповнювалось лише добрими емоціями і радощами.

***

З Днем Ангела! Бажаю тобі завжди відчувати підтримку та настанови твого ангела-хранителя. Нехай цей день принесе багато приємних сюрпризів, а в житті буде більше щасливих митей і благословення від вищих сил.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай ангел охоронець вказує тобі правильний шлях, дарує спокій і захист у важкі хвилини, а серце твоє наповнюється радістю і гармонією. Бажаю здоров’я, удачі і безмежної любові!

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Дата публікації
Кількість переглядів
75
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