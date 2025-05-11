День ангела 11 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 11 мая, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 11 мая

11 мая 2025 года поздравьте с именинами Кирилла, Мефодия.

Кирилл — древнегреческое происхождение, означает “владыка”. В детстве любознательный, талантливый. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, целеустремленным.

Мефодий — древнегреческое имя, переводится как “идущий путем методов”. В детстве проницательный, имеет острый разум. Во взрослом возрасте становится верным другом, не боится доводить начатое до конца.

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День ангела 11 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 11 мая — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, охраняя тебя от всех невзгод, даря покой и вдохновение для новых свершений. Желаю тебе благополучия, здоровья и радости на каждом шагу!

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Поздравляю с чудесным праздником — Днем Ангела! Пусть этот день принесет тебе еще больше фортуны, тепла и гармонии в душе. Хочу, чтобы ангел-хранитель всегда защищал и поддерживал в важных моментах твоей жизни.

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть этот праздничный день будет полон света, тепла и любви. Желаю, чтобы ангел охранил тебя от всех невзгод, а сердце твое наполнялось только добрыми эмоциями и радостями.

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С Днем Ангела! Желаю тебе всегда чувствовать поддержку и наставления твоего ангела-хранителя. Пусть этот день принесет много приятных сюрпризов, а в жизни будет больше счастливых мгновений и благословений от высших сил.

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть ангел телохранитель указывает тебе правильный путь, дарит покой и защиту в трудные минуты, а сердце твое наполняется радостью и гармонией. Желаю здоровья, удачи и безграничной любви!