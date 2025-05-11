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Путин отверг перемирие с 12 мая: реакция Трампа
Трамп сделал первое заявление после того, как Путин ночью фактически отверг его идею о перемирии от 12 мая.
На фоне заявления Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Турции, президент США Дональд Трамп назвал возможное завершение войны «потенциально большим днем для России и Украины».
Об этом он написал в соцсети.
«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная „кровавая баня“, как мы надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. Должна быть великая неделя», — написал он
Ранее сообщалось, что Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, которые были прерваны в 2022 году.
Кроме того, диктатор озвучил, на каких условиях он завершит войну против Украины. По его словам, следует устранить ее первопричины.