Путин отверг перемирие с 12 мая: реакция Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

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На фоне заявления Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Турции, президент США Дональд Трамп назвал возможное завершение войны «потенциально большим днем для России и Украины».

Об этом он написал в соцсети.

«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная „кровавая баня“, как мы надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. Должна быть великая неделя», — написал он

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Ранее сообщалось, что Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, которые были прерваны в 2022 году.

Кроме того, диктатор озвучил, на каких условиях он завершит войну против Украины. По его словам, следует устранить ее первопричины.