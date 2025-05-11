В отеле Кракова обнаружили мертвым украинца

Польские правоохранители выясняют обстоятельства трагедии

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В одной из гостиниц польского города Краков обнаружили тела двух мужчин — один из них гражданин Украины.

Об этом сообщило «Польское радио» со ссылкой на местную полицию.

«В отеле, расположенном в одном из общежитий на улице Реймонта в Кракове, были обнаружены тела двух мужчин. Об этом сообщили работники заведения, которые обратились в полицию после обнаружения тел в одном из номеров», — говорится в сообщении.

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По словам спикера Воеводской комендатуры полиции Катажины Цесло, один из погибших — 58-летний мужчина, проживавший в этом номере в течение последних двух лет. Второй также имел при себе документы, однако его личность еще окончательно не подтверждена. По предварительным данным, ему тоже 58 лет.

«Погибший, личность которого уже установлена, является гражданином Украины. Правоохранители совершают дальнейшие следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства трагедии», — говорится в публикации.

Отмечается, что предварительное следствие указывает на то, что, по крайней мере, один из мужчин мог быть убит, а второй, вероятно, лишил себя жизни. Точное время и причины гибели должны быть установлены судебно-медицинскими экспертами.

Ранее сообщалось, что в Польше мужчина умирал посреди магазина, однако покупатели не считались с этим и требовали от персонала продолжить работу.

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