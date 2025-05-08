Украинцы в Польше: сколько зарабатывают и тратят

Украинцы в Польше / © ТСН.ua

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В результате развертывания полномасштабного вторжения многие граждане Украины были вынуждены эвакуироваться за границу. Польша стала одним из лидеров среди стран, принявших украинских беженцев.

По данным аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, около 85% наших сограждан довольны своей зарплатой в Польше. При этом 70% респондентов даже откладывают часть денег.

Какая минимальная зарплата в Польше 2025

Постоянный рост доходов в этой стране делает его очень привлекательным для мигрантов. Минимальная зарплата в Польше в долларах составляет 982,85 (34 тысячи гривен или 3 701 злотых) после вычета 20-процентного налога.

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Ожидается, что в июле она вырастет. На руки будут получать минимум 1025,16 доллара (6 938,40 злотых или 35,5 тысяч гривен).

Как пишет Business Insider, самые низкие зарплаты в этой стране у продавцов, водителей грузовых авто, плотников, рабочих, швей и закройщиков. Их доходы до вычета налогов составляют около 5 тысяч злотых (около 4 тысяч на руки).

В то же время, среди самых дефицитных профессий — медсестры, врачи, акушерки, врачи, бухгалтеры, военные и сиделки.

В Gremi Personal объяснили, что ежегодно рынок труда теряет больше рабочих рук, чем получает. К тому же выпускники не могут сразу заменить опытных сотрудников со уходящим на пенсию стажем.

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Однако размер доходов не имеет значения, если не рассматривать их в разрезе ежемесячных расходов.

Какая стоимость жизни в Польше

Трудно сказать, сколько денег нужно на 1 месяц жизни в Польше. Люди по-разному питаются, живут в разных городах и квартирах. Даже в пределах одного города аренда жилья в разных районах может разниться. Все это отражается на количестве израсходованных средств.

По данным портала Bankier.pl, осматривающего финансы, скромное жилье до 40 кв. м. в крупных польских городах обойдется:

Варшава — 2 980 злотых;

Гдыня — 2183 злотых;

Гданьск — 2 496 злотых;

Краков — 2 465 злотых;

Вроцлав — 2 493 злотых;

Щецин — 2 152 злотых;

Люблин — 2 141 злотых;

Познаний — 2 080 злотых;

Катовице — 1 892 злотых;

Лодзь — 1 765 злотых;

Быдгощ — 1 747 злотых.

На коммунальные услуги придется потратить от 500 до 900 злотых. Сюда входят интернет, связь, телевидение, свет, вода, газ и отопление. Но все зависит от потребления, сезона, типа жилья и региона.

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Продукты в Польше дороже, чем в Украине, но и доходы там выше.

По данным Respekt Personal, на одного взрослого человека нужно до тысячи злотых, чтобы неплохо питаться. Еще до 400 злотых потребуется обновление гардероба по сезону.

Кроме того, если захотите время от времени ходить в кино, то на развлечения нужно отложить от 200 до 500 злотых.

В общем, при экономной жизни даже минимального дохода в недорогом для проживания городе хватит, чтобы покрыть базовые потребности.

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Напомним, большинство украинцев, живущих в Польше, не планируют оставаться там навсегда.