Українці у Польщі: скільки заробляють та витрачають

Українці у Польщі / © ТСН.ua

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Внаслідок розгортання повномасштабного вторгнення чимало громадян України були вимушені евакуюватися за кордон. Польща стала одним із лідерів серед країн, що прийняли українських біженців.

За даними аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, близько 85% наших співгромадян задоволені своєю зарплатою в Польщі. При цьому 70% респондентів навіть відкладають частину грошей.

Яка мінімальна зарплата в Польщі 2025

Постійне зростання доходів у цій країні робить її дуже привабливою для мігрантів. Мінімальна зарплата в Польщі в доларах становить 982,85 (34 тисячі гривень або 3 701 злотий) після вирахування 20-відсоткового податку.

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Очікується, що в липні вона зросте. На руки отримуватимуть мінімум 1025,16 долара (6 938,40 злотих або 35,5 тисячі гривень).

Як пише Business Insider, найнижчі зарплати в цій країні у продавців, водіїв вантажних авто, теслярів, робітників, швачок і закрійників. Їхні доходи до вирахування податків становлять близько 5 тисяч злотих (близько 4 тисяч на руки).

Водночас серед найдефіцитніших професій — медсестри, лікарі, акушерки, лікарі, бухгалтери, військові та доглядальниці.

У Gremi Personal пояснили, що щороку ринок праці втрачає більше робочих рук, ніж отримує. До того ж випускники не можуть одразу замінити досвідчених співробітників зі стажем, які йдуть на пенсію.

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Однак розмір доходів не має значення, якщо не розглядати їх у розрізі щомісячних витрат.

Яка вартість життя у Польщі

Складно точно сказати, скільки грошей потрібно на 1 місяць життя в Польщі. Люди по-різному харчуються, живуть у різних містах і квартирах. Навіть у межах одного міста оренда житла в різних районах може відрізнятися в рази. Усе це відбивається на кількості витрачених коштів.

За даними порталу Bankier.pl, який оглядає фінанси, скромне житло до 40 кв. м. у великих польських містах обійдеться:

Варшава — 2 980 злотих;

Гдиня — 2 183 злотих;

Гданськ — 2 496 злотих;

Краків — 2 465 злотих;

Вроцлав — 2 493 злотих;

Щецин — 2 152 злотих;

Люблін — 2 141 злотих;

Познань — 2 080 злотих;

Катовіце — 1 892 злотих;

Лодзь — 1 765 злотих;

Бидгощ — 1 747 злотих.

На комунальні послуги доведеться витратити від 500 до 900 злотих. Сюди входять інтернет, зв’язок, телебачення, світло, вода, газ та опалення. Але все залежить від споживання, сезону, типу житла та регіону.

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Продукти у Польщі дорожчі, ніж в Україні, але й доходи там вищі.

За даними Respekt Personal, на одну дорослу людину потрібно до тисячі злотих, щоб непогано харчуватися. Ще до 400 злотих знадобиться на оновлення гардероба за сезоном.

Крім того, якщо захочете час від часу ходити в кіно, то на розваги потрібно відкласти від 200 до 500 злотих.

Загалом за економного життя навіть мінімального доходу в недорогому для проживання місті вистачить, щоб покрити базові потреби.

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Нагадаємо, більшість українців, які наразі живуть у Польщі, не планують залишатися там назавжди. Охочих залишитися в сусідній країні надовго — лише 14%.