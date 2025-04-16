Які країни Європи хочуть залишити українських біженців: несподівані лідери

Українські біженці у Норвегії / © ТСН.ua

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Країни Євросоюзу зацікавлені у тому, аби українські біженці залишилися у них. Перш за все, йдеться про найзріліші у питанні міграційної політики країни.

Про це розповів макроекономіст, банкір, доктор економічних наук, експерт у сфері міграційної політики Андрій Гайдуцький, повідомляє «РБК-Україна».

За словами експерта, найбільше зацікавлені в українських біженцях країни — це ті, в чиїх суспільствах ще 50 років відбувся діалог на тему «мігранти — це добре чи погано». Це держави з розумінням того, що без залучення іммігрантів у них закриється більшість заводів і фабрик.

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«В першу чергу мова йде про Скандинавські країни. Ці країни у своїх суспільствах вже ментально подолали упередження щодо вихідців з інших країн і в достатньо рівній мірі залучають сирійців, пакистанців, українців тощо. Наприклад, на заводі Scania у Швеції працюють вихідці з понад 50 країн світу», — навів приклад Гайдуцький.

Водночас в Угорщині чи Польщі досі відчутне негативне ставлення до іноземних працівників, а велика перевага щодо наймання іноземців надається тільки українцям.

Макроекономіст зазначив, що країни на сході Євросоюзу найбільше потерпають від нестачі недорогої робочої сили. Тому ці держави швидкими темпами готують своїх жителів до мультикультурного суспільства і лібералізують законодавство, аби полегшити бізнесу наймання іноземців.

«Тому в українцях будуть зацікавлені як ті, хто залучає мігрантів останні 50 років, так і ті, хто має прискоритись, щоб їхні заводи і фабрики й надалі працювали», — сказав експерт.

Він уточнив, що перш за все, це стосується Польщі, Угорщини і Словаччини як нових «промислових центрів» Східної Європи. Окрім того, цьогорічний вступ Болгарії та Румунії до Шенгенської зони також прискорить трудову еміграцію з цих держав, і це стимулюватиме місцевих роботодавців шукати працівників серед українців.

«Також вважаю, що з припиненням надання Німеччиною грошової підтримки частина українських біженців переміститься в інші країни з меншими витратами на проживання — в Італію та Іспанію. Та в країни з більш високим рівнем безкоштовного соціального захисту з боку держави — у Швецію, Норвегію», — оцінив Гайдуцький.

До слова, за інформацією Euroactiv, після потенційного перемир’я українські біженці в ЄС можуть втратити тимчасовий захист.