Какие страны Европы хотят оставить украинских беженцев: неожиданные лидеры

Украинские беженцы в Норвегии / © ТСН.ua

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Страны Евросоюза заинтересованы в том, чтобы украинские беженцы остались у них. Прежде всего, речь идет о самых зрелых в вопросе миграционной политики странах.

Об этом рассказал макроэкономист, банкир, доктор экономических наук, эксперт в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий, сообщает «РБК-Украина».

По словам эксперта, больше всего заинтересованные в украинских беженцах страны — это те, в чьих обществах еще 50 лет состоялся диалог на тему «мигранты — это хорошо или плохо». Это государства с пониманием того, что без привлечения иммигрантов у них закроется большинство заводов и заводов.

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«В первую очередь речь идет о Скандинавских странах. Эти страны в своих обществах уже ментально преодолели предубеждения относительно выходцев из других стран и в достаточной степени привлекают сирийцев, пакистанцев, украинцев и т.д. К примеру, на заводе Scania в Швеции работают выходцы из более чем 50 стран мира», — привел пример Гайдуцкий.

В то же время в Венгрии или Польше до сих пор ощутимо негативное отношение к иностранным работникам, а большое преимущество по найму иностранцев отдается только украинцам.

Макроэкономист отметил, что страны на востоке Евросоюза больше всего страдают от нехватки недорогой рабочей силы. Поэтому эти государства быстрыми темпами готовят своих жителей к мультикультурному обществу и либерализуют законодательство, чтобы облегчить бизнесу наем иностранцев.

«Поэтому в украинцах будут заинтересованы как привлекающие мигрантов последние 50 лет, так и те, кто должен ускориться, чтобы их заводы и фабрики и дальше работали», — сказал эксперт.

Он уточнил, что, прежде всего, это касается Польши, Венгрии и Словакии как новых «промышленных центров» Восточной Европы. Кроме того, вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону в этом году также ускорит трудовую эмиграцию из этих государств, и это будет стимулировать местных работодателей искать работников среди украинцев.

«Считаю, что с прекращением предоставления Германией денежной поддержки часть украинских беженцев переместится в другие страны с меньшими расходами на проживание — в Италию и Испанию. И в страны с более высоким уровнем бесплатной социальной защиты со стороны государства — в Швецию, Норвегию», — оценил Гайдуцкий.

Кстати, по информации Euroactiv, после потенциального перемирия украинские беженцы в ЕС могут потерять временную защиту.