Сколько граждан могут вернуться в Украину и когда: мнение эксперта

Беженцы / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Реклама

Пока экономических оснований для массового возвращения людей нет. Доходы в Украине не приближаются к доходам в странах пребывания украинцев.

Об этом сказал макроэкономист, банкир, доктор экономических наук, эксперт в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий в интервью «РБК-Украина».

Какой процент наших граждан могут вернуться в Украину и когда?

По словам специалиста, для этого нужно посмотреть портрет украинских беженцев за рубежом. Опрос Info Sapiens по заказу Центра экономических стратегий свидетельствует, что на начало 2025 года портрет выглядит следующим образом: трудоустроены и предприниматели — 56%, студенты — 16%, безработные (в том числе, не желающие работать) — 18%, нетрудоспособные и пенсионеры — 10%.

Реклама

«Считаю, что при наступлении мира вернутся около 30%, преимущественно это будут пенсионеры, безработные и небольшая часть из каждой другой группы», — отмечает эксперт.

Гайдуцкий констатировал, что экономических оснований для массового возвращения людей нет.

«Считается, что мигрант готов вернуться, если уровень оплаты труда на родине хотя бы в два раза меньше, чем в стране его трудоустройства, ведь ему не нужно платить за аренду жилья на родине. Но сейчас в Украине зарплаты в четыре раза ниже, чем в Польше (а не в два раза), и в 7-8 раз».

Потому, добавляет он, чтобы вернуть украинца из Польши, нужно вдвое поднять его зарплату в Украине, а чтобы вернуть его из Германии — нужно поднять такую зарплату в четыре раза.

«Но какому работодателю в Украине становится интересен такой рабочий? Поэтому в Европе правительства практически не разрабатывают программы возвращения своих мигрантов, ведь это очень дорого», — заключил Гайдуцкий.

Напомним, в Чехии пражский городской суд вынес приговор Владимиру Гергелю, основателю благотворительной организации Help Ukraine, назначив ему 5 лет и 6 месяцев заключения за нецелевое использование государственных субсидий, которые выделялись в поддержку украинских беженцев. Также ему запрещено занимать руководящие должности в благотворительных структурах на аналогичный срок. Гергель не признает свою вину и обжаловал решение суда в апелляционном порядке.