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- Война
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Глава Херсонской ГВА попал под обстрел во время съемки видео
Роман Мрочко попал под обстрел после утреннего попадания КАБов в Центральном районе Херсона.
Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко попал под вражеский обстрел прямо во время съемки видеообращения к жителям города.
Об этом он сообщил в Сети и опубликовал соответствующий ролик.
«После попадания КАБов в Центральном районе Херсона попал под обстрел российских террористов. Спасла наша херсонская земля», — говорится в заявлении Мрочко.
Он добавил, что российская армия не дает пока полноценно приступить к ликвидации последствий этого обстрела.
На опубликованном ролике слышен свист и взрыв, после чего Мрочко упал на землю. Однако он быстро встал и продолжил записывать обращение.
К слову, в ночь на 16 апреля Украину атаковали российские беспилотники.