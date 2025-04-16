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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
737
Время на прочтение
1 мин

Глава Херсонской ГВА попал под обстрел во время съемки видео

Роман Мрочко попал под обстрел после утреннего попадания КАБов в Центральном районе Херсона.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко

Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко / © Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко попал под вражеский обстрел прямо во время съемки видеообращения к жителям города.

Об этом он сообщил в Сети и опубликовал соответствующий ролик.

«После попадания КАБов в Центральном районе Херсона попал под обстрел российских террористов. Спасла наша херсонская земля», — говорится в заявлении Мрочко.

Он добавил, что российская армия не дает пока полноценно приступить к ликвидации последствий этого обстрела.

На опубликованном ролике слышен свист и взрыв, после чего Мрочко упал на землю. Однако он быстро встал и продолжил записывать обращение.

К слову, в ночь на 16 апреля Украину атаковали российские беспилотники.

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Дата публикации
Количество просмотров
737
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