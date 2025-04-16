Глава Херсонской ГВА попал под обстрел во время съемки видео

Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко / © Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

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Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко попал под вражеский обстрел прямо во время съемки видеообращения к жителям города.

Об этом он сообщил в Сети и опубликовал соответствующий ролик.

«После попадания КАБов в Центральном районе Херсона попал под обстрел российских террористов. Спасла наша херсонская земля», — говорится в заявлении Мрочко.

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Он добавил, что российская армия не дает пока полноценно приступить к ликвидации последствий этого обстрела.

На опубликованном ролике слышен свист и взрыв, после чего Мрочко упал на землю. Однако он быстро встал и продолжил записывать обращение.

Дата публикации 08:47, 16.04.25 Количество просмотров 38 Мрочко попал под обстрел в Херсоне во время съемки видео

К слову, в ночь на 16 апреля Украину атаковали российские беспилотники.