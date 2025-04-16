Голова Херсонської МВА потрапив під обстріл під час знімання відео

Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко / © Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Реклама

Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко потрапив під ворожий обстріл просто під час знімання відеозвернення до жителів міста.

Про це він повідомив у Мережі та опублікував відповідний ролик.

«Після влучання КАБів у Центральному районі Херсона потрапив під обстріл російських терористів. Врятувала наша херсонська земля», — йдеться в заяві Мрочка.

Реклама

Він додав, що російська армія не дає поки повноцінно розпочати ліквідацію наслідків цього обстрілу.

На опублікованому ролику чутно свист і вибух, після чого Мрочко впав на землю. Однак він швидко підвівся і продовжив записувати звернення.

Дата публікації 08:47, 16.04.25 Кількість переглядів 38 Мрочко потрапив під обстріл у Херсоні під час знімання відео

До слова, в ніч проти 16 квітня Україну атакували російські безпілотники.