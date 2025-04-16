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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
737
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1 хв

Голова Херсонської МВА потрапив під обстріл під час знімання відео

Роман Мрочко потрапив під новий обстріл після ранкового влучання КАБів у Центральному районі Херсона.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко / © Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко потрапив під ворожий обстріл просто під час знімання відеозвернення до жителів міста.

Про це він повідомив у Мережі та опублікував відповідний ролик.

«Після влучання КАБів у Центральному районі Херсона потрапив під обстріл російських терористів. Врятувала наша херсонська земля», — йдеться в заяві Мрочка.

Він додав, що російська армія не дає поки повноцінно розпочати ліквідацію наслідків цього обстрілу.

На опублікованому ролику чутно свист і вибух, після чого Мрочко впав на землю. Однак він швидко підвівся і продовжив записувати звернення.

До слова, в ніч проти 16 квітня Україну атакували російські безпілотники.

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Дата публікації
Кількість переглядів
737
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