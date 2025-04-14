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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У Херсоні російський дрон атакував жінку

Постраждалій було надано медичну допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ворог атакував жінку у Херсоні

Ворог атакував жінку у Херсоні

В результаті атаки російських загарбників у Херсоні жінка отримала поранення.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

У повідомленні вказується, що жінку атакував російський ворожий дрон, якій була надана необхідна медична допомога.

"Під удар російського дрона потрапила ще одна жителька Херсона. Внаслідок вибуху постраждала 41-річна жінка. В неї діагностували мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення внаслідок атаки росіян у Житомирському районі.

Ми раніше інформували, що російські загарбники у ніч проти 13 квітня вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. На щастя, обійшлось без наслідків.

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