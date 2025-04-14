- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 425
- Час на прочитання
- 1 хв
У Херсоні російський дрон атакував жінку
Постраждалій було надано медичну допомогу.
В результаті атаки російських загарбників у Херсоні жінка отримала поранення.
Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.
У повідомленні вказується, що жінку атакував російський ворожий дрон, якій була надана необхідна медична допомога.
"Під удар російського дрона потрапила ще одна жителька Херсона. Внаслідок вибуху постраждала 41-річна жінка. В неї діагностували мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення внаслідок атаки росіян у Житомирському районі.
Ми раніше інформували, що російські загарбники у ніч проти 13 квітня вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. На щастя, обійшлось без наслідків.