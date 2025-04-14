Астрологічний прогноз на 14 квітня

Виноградне гроно / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для важливих професійних — і життєвих — рішень, але ухвалювати їх під впливом емоцій не можна.

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Символ дня: виноградні грона.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, вохра.

Щасливе каміння дня: прозорий аметист, циркон, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, перебігають у гострій формі, затягувати з їхнім лікуванням не можна.

Харчування дня: можна дозволити собі трохи шкідливої їжі та алкоголю — найкраще сухого червоного вина.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони збуваються на третій день.

Табу дня: не можна сумувати та журитися.

Цитата дня: «Веселощі, що дійшло до крайнощів, породжують скорботу» (японське народне прислів’я).

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