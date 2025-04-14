Кремль надіслав Вашингтону чітке послання: дипломат про удар по Сумах

Пристайко про удар по Сумах / © УНІАН

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Російська влада зажди знайде виправдання своїм ударам по цивільних українцях, в тому числі удар по Сумах.

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії (2020-2023) Вадим Пристайко.

Він зазначив, що російська пропаганда буде виправдовувати будь-які атаки по Україні.

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«Криворукість русскіх ніхто не відміняв, і неточність їхньої зброї теж є фактором, який, на жаль, призводить до численності жертв серед мирного населення. У цьому контексті західна зброя набагато більш точніша, і коли ми намагаємося щось атакувати, ми стараємося зробити з мінімальними жертвами. Але, ви бачите, так само їхні телевізійні ці всі виправдачі те саме говорять — що це ми винні, ми збивали ракети по дорозі, ще щось сталося. Тобто завжди знайдеться пояснення», — сказав він.

Пристайко впевнений, що Кремль, ударом по цивільних надіслав послання Вашингтону, що йде на підвищення ставок.

«Сигнал політичний, який вони цим (ударом 13 квітня по Сумах, — ред.) надсилають, очевидний. І, я думаю, Сполучені Штати його отримали. Сигнал наступний: ставки підвищуються, і вони будуть підвищуватись до того моменту, поки Росія не буде задоволена тою позицією, яку зайняли Сполучені Штати на переговорах. І поїздка Віткоффа — це вже не перший раз, це чотири години розмови, скільки б не була вона годин, це свідчення того, що Сполучені Штати йдуть знову, черговий раз назустріч. Вони розуміють, що їм знову черговий раз доведеться щось кидати на стіл. Саме тому вони заговорили про можливий поділ України на якісь регіони, на передачу регіонів Росії і так далі, і так далі. В американців просто закінчують аргументи, закінчуються українські території, які вони готові віддати росіянам, аби вони заспокоїлись. Путін спокійно просто підвищує ставки, тому що ніяких батогів немає в наборі американців, є тільки пряники. Так переговори з агресором не ведуться», — зазначив Вадим Пристайко.

Раніше повідомлялося, що Німеччина найрішучіше засудила російський ракетний удар по цивільних у центрі Сум і вимагає від Росії припинити терор.

Ми раніше інформували, що США висловили співчуття жертвам «жахливого російського ракетного обстрілу міста Суми в Україні», який РФ завдала у Вербну неділю.