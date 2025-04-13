У посольстві США висловились про ракетну атаку на Суми

Місце удару в Сумах 13 квітня 2025 року. / © ДСНС

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У день, коли християни відзначають Вербну неділю, Росія завдала ракетного удару по українському місту Суми.

У Посольстві США в Україні засудили атаку на Суми, яка призвела до великої кількості жертв серед мирного населення.

“Сьогодні, у Вербну неділю, Росія завдала удару балістичними ракетами по Сумах, внаслідок чого загинули 32 українських цивільних, ще 99 отримали поранення”, — заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

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За її словами, згідно з повідомленнями, у Сумах, як і раніше в Кривому Розі, було використано ракети з касетною бойовою частиною — це значно збільшило кількість постраждалих і масштаб руйнувань.

“Наші молитви — разом із жителями Сум”, — наголосила Брінк.

Раніше заяву щодо російського удару по Сумах зробив прем’єр Британії Кір Стармер.