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- Війна
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У посольстві США висловились про ракетну атаку на Суми
За інформацією посла США в Україні Бріджит Брінк, під час удару було використано ракети з касетною бойовою частиною.
У день, коли християни відзначають Вербну неділю, Росія завдала ракетного удару по українському місту Суми.
У Посольстві США в Україні засудили атаку на Суми, яка призвела до великої кількості жертв серед мирного населення.
“Сьогодні, у Вербну неділю, Росія завдала удару балістичними ракетами по Сумах, внаслідок чого загинули 32 українських цивільних, ще 99 отримали поранення”, — заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.
За її словами, згідно з повідомленнями, у Сумах, як і раніше в Кривому Розі, було використано ракети з касетною бойовою частиною — це значно збільшило кількість постраждалих і масштаб руйнувань.
“Наші молитви — разом із жителями Сум”, — наголосила Брінк.
Раніше заяву щодо російського удару по Сумах зробив прем’єр Британії Кір Стармер.