Прем’єр Британії зробив заяву після російського удару по Сумах

Британський лідер Кір Стармер

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Після російського удару по Сумах британський лідер Кір Стармер відреагував заявою про те, що кремлівський очільник Володимир Путін має погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов.

Очільник уряду Британії Кір Стармер написав про це після російського ракетного удару по цивільних у Сумах в соцмережі Х.

«Мої думки з жертвами та їхніми близькими в цей трагічний час. Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов», — сказав Стамер.

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Раніше йшлося про те, що президент Франції Емманюель Макрон заявив після атаки РФ на Суми, що сьогодні Росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям президента США Трампа.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, РФ атакувала ракетами Суми. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинули 32 людей.

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