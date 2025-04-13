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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ракетний удар по Сумах: кількість потерпілих різко зросла

У Сумах зросла кількість потерпілих через російський ракетний удар.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Суми

Місце ракетного удару в Сумах / © ДСНС

Російські окупанти завдали ракетного удару по центру Сум. Станом на зараз кількість потерпілих зросла до 99 осіб.

Про це повідомили в ДСНС України.

У ДСНС зазначили, що триває рятувальна операція.

«Суми: станом на 15:35 зросла кількість постраждалих до 99 осіб, з них 11 дітей. Рятувальники продовжують свою роботу на місці ворожого удару», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що через російський ракетний удар по Сумах загинуло 32 людей. У Сумській ОВА показали наслідки моторошного обстрілу.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак Росія повідомив, що Росія атакувала Суми на Вербну неділю ракетами із касетними боєприпасами. Таким чином окупанти хотіли вбити якомога більше людей.

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