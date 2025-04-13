РФ вдарила по Сумах: відомо про понад 20 загиблих

Наслідки атаки РФ на Суми / © Сумська міська рада

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Унаслідок чергової ракетної атаки з боку РФ, яка сталася вранці 13 квітня, постраждало місто Суми.

Про це повідомляє Сумська міська рада.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив про 21 загиблого, 83 поранених, з них 7 - діти.

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В. о. міської голови також повідомив, що вже відомо пропонад 21 загиблого.

“На жаль, вже відомо про понад 20 загиблих”, – йдеться в повідомленні.

У Національній поліції України зазначили, що за попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено.

“Люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках”, – повідомили в поліції.

За офіційною інформацією, ворог цілеспрямовано атакував цивільну інфраструктуру.

Внаслідок удару є загиблі та поранені серед мирного населення. Крім того, повідомляється про пошкодження житлових та нежитлових будівель.

На місці події працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

У місті вже розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Влада закликає жителів залишатися в укриттях під час тривоги та не ігнорувати сигнали небезпеки.

Наслідки атаки РФ на Суми / © Сумська міська рада Наслідки атаки РФ на Суми / © Сумська міська рада Наслідки атаки РФ на Суми / © Сумська міська рада Наслідки атаки РФ на Суми / © Сумська міська рада

Нагадаємо, у Сумській ОВА показали моторошне відео після атаки по Сумах.