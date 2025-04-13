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- Украина
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РФ ударила по Суммах: известно о более 20 погибших
Официальная информация о количестве жертв уточняется.
В результате очередной ракетной атаки со стороны РФ, которая произошла утром 13 апреля, пострадал город Сумы.
Об этом сообщает Сумской городской совет.
Глава МВД Игорь Клименко сообщил о 21 погибшем, 83 раненых, из них 7 - дети.
В. о. городского головы также сообщил, что уже известно пред 21 погибшего.
«К сожалению, уже известно о более 20 погибших», — говорится в сообщении.
В Национальной полиции Украины отметили, что по предварительным данным, 21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 ранены.
«Люди пострадали прямо посреди улицы, в автомобилях, общественном транспорте, в домах», — сообщили в полиции.
По официальной информации, враг целенаправленно атаковал гражданскую инфраструктуру.
В результате удара погибли и ранены среди мирного населения. Кроме того, сообщается о повреждениях жилых и нежилых построек.
На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.
В городе уже развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Власти призывают жителей оставаться в укрытиях во время тревоги и не игнорировать сигналы опасности.
Напомним, в Сумской ОВА показали жуткое видео после атаки по Сумам.