РФ ударила по Суммах: известно о более 20 погибших

Последствия атаки РФ на Сумы / © Сумской горсовет

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В результате очередной ракетной атаки со стороны РФ, которая произошла утром 13 апреля, пострадал город Сумы.

Об этом сообщает Сумской городской совет.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил о 21 погибшем, 83 раненых, из них 7 - дети.

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В. о. городского головы также сообщил, что уже известно пред 21 погибшего.

«К сожалению, уже известно о более 20 погибших», — говорится в сообщении.

В Национальной полиции Украины отметили, что по предварительным данным, 21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 ранены.

«Люди пострадали прямо посреди улицы, в автомобилях, общественном транспорте, в домах», — сообщили в полиции.

По официальной информации, враг целенаправленно атаковал гражданскую инфраструктуру.

В результате удара погибли и ранены среди мирного населения. Кроме того, сообщается о повреждениях жилых и нежилых построек.

На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.

В городе уже развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Власти призывают жителей оставаться в укрытиях во время тревоги и не игнорировать сигналы опасности.

Напомним, в Сумской ОВА показали жуткое видео после атаки по Сумам.