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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія атакувала Суми: багато загиблих, є поранені

Ворог знову вдарив по мирному населенню.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Наслідки ракетного удару по місту Суми — загинули цивільні, постраждала дитина, пошкоджено житлові будинки

Наслідки ракетного удару по місту Суми — загинули цивільні, постраждала дитина, пошкоджено житлові будинки

Вранці 12 квітня російські війська здійснили ракетну атаку на місто Суми.

Про це повідомив в.о. міської голови Артем Кобзар.

“Сьогодні внаслідок удару ракети є багато загиблих”, – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок вибухів у Сумах загинули цивільні люди, серед поранених — дитина. Також зафіксовано значні руйнування будівель.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак також підтвердив атаку росіян.

“Росіяни вдарили ракетами по місту Суми, вбили цивільних людей”, – написав він.

Нагадаємо, аніше ми писали, що у багатьох регіонах України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

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