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Росія атакувала Суми: багато загиблих, є поранені
Ворог знову вдарив по мирному населенню.
Вранці 12 квітня російські війська здійснили ракетну атаку на місто Суми.
Про це повідомив в.о. міської голови Артем Кобзар.
“Сьогодні внаслідок удару ракети є багато загиблих”, – йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок вибухів у Сумах загинули цивільні люди, серед поранених — дитина. Також зафіксовано значні руйнування будівель.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак також підтвердив атаку росіян.
“Росіяни вдарили ракетами по місту Суми, вбили цивільних людей”, – написав він.
Нагадаємо, аніше ми писали, що у багатьох регіонах України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.