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- Украина
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Россия атаковала Сумы: много погибших, есть раненые
Враг снова ударил по мирному населению.
Утром 12 апреля российские войска совершили ракетную атаку на город Сумы.
Об этом сообщил и.о. городского головы Артём Кобзарь.
«Сегодня в результате удара ракеты много погибших», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате взрывов в Сумах погибли гражданские люди, среди раненых — ребенок. Также зафиксированы значительные разрушения построек.
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак также подтвердил атаку россиян.
«Россияне ударили ракетами по городу Сумы, убили гражданских людей», — написал он.
Напомним, еще мы писали, что во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.