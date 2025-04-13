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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала Сумы: много погибших, есть раненые

Враг снова ударил по мирному населению.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Последствия ракетного удара по городу Сумы погибли гражданские, пострадал ребенок, повреждены жилые дома

Последствия ракетного удара по городу Сумы погибли гражданские, пострадал ребенок, повреждены жилые дома

Утром 12 апреля российские войска совершили ракетную атаку на город Сумы.

Об этом сообщил и.о. городского головы Артём Кобзарь.

«Сегодня в результате удара ракеты много погибших», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате взрывов в Сумах погибли гражданские люди, среди раненых — ребенок. Также зафиксированы значительные разрушения построек.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак также подтвердил атаку россиян.

«Россияне ударили ракетами по городу Сумы, убили гражданских людей», — написал он.

Напомним, еще мы писали, что во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

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