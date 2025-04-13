Защищая Украину от врага на фронте, погиб музыкант Валентин Ембрик

Валентин Ембрик

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Музыкант и воин Валентин Ембрик отдал жизнь за Украину. Он погиб, выполняя боевое задание в Запорожской области.

Об этом сообщили в Бурштынском городском совете.

«Снова черная весть всколыхнула нашу общину. После долгих дней неизвестности мы вынуждены принять болезненную правду… 26 февраля 2025 года, во время выполнения боевого задания в Запорожской области, погиб наш земляк, младший сержант Валентин Ембрик», — говорится в сообщении.

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Сообщается, что младший сержант Валентин Ембрик считался без вести пропавшим с февраля 2025 года. Хотя были основания предполагать хуже всего, родные не теряли надежды. К сожалению, она не сбылась — его гибель подтверждена.

Валентин Николаевич Ембрик родился 31 августа 2000 в Ужгороде, а детство и юность провел в Янтаре. С юных лет занимался музыкой — играл на скрипке, выступал в ансамбле Кредо, учился в Киевской академии искусств и с отличием получил диплом бакалавра. Работал в столичных музыкальных коллективах и преподавал в музыкальной школе, поступил в магистратуру Киевской муниципальной академии музыки им. Р.М. Глиера.

С началом полномасштабной войны Валентин добровольно подписал контракт с ВСУ в январе 2023 года, прошел самостоятельное обучение на оператора БПЛА, создал вместе с собратьями эффективный взвод «Махно-групп». Во время боевых действий постоянно совершенствовал навыки, являлся специалистом своего дела, действовал на опасном направлении и находился под постоянным прицелом врага. Его слова: «Сначала нужно выиграть войну, чтобы мы могли жить в свободной Украине», стали символом его жизненного выбора.