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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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В Сумах раздались взрывы: первые подробности

В Сумах после сообщения о воздушной тревоге раздались взрывы. Что известно?

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Обстрел

В Сумах раздались взрывы / © ТСН.ua

Сегодня, 13 апреля, ориентировочно после 10:15 в Сумах были слышны взрывы. Перед этим в городе объявили о воздушной тревоге.

Об этом сообщает "Суспильне".

Воздушные силы ВСУ в 10:13 сообщили об угрозе ударов баллистическими ракетами. В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно о скоростной цели на Сумщине. После этого СМИ проинформировали о взрывах в Сумах.

Пока информации о последствиях российских обстрелов нет. Местные телеграмм-каналы пишут о двух "прилетах" в городе.

Напомним, эксперт рассказал, сможет ли Россия оцепить Сумы.

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Дата публикации
Количество просмотров
1219
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