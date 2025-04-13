- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1219
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сумах раздались взрывы: первые подробности
В Сумах после сообщения о воздушной тревоге раздались взрывы. Что известно?
Сегодня, 13 апреля, ориентировочно после 10:15 в Сумах были слышны взрывы. Перед этим в городе объявили о воздушной тревоге.
Об этом сообщает "Суспильне".
Воздушные силы ВСУ в 10:13 сообщили об угрозе ударов баллистическими ракетами. В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии стало известно о скоростной цели на Сумщине. После этого СМИ проинформировали о взрывах в Сумах.
Пока информации о последствиях российских обстрелов нет. Местные телеграмм-каналы пишут о двух "прилетах" в городе.