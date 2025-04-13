В Сумах раздались взрывы: первые подробности

В Сумах раздались взрывы / © ТСН.ua

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Сегодня, 13 апреля, ориентировочно после 10:15 в Сумах были слышны взрывы. Перед этим в городе объявили о воздушной тревоге.

Об этом сообщает "Суспильне".

Воздушные силы ВСУ в 10:13 сообщили об угрозе ударов баллистическими ракетами. В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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Впоследствии стало известно о скоростной цели на Сумщине. После этого СМИ проинформировали о взрывах в Сумах.

Пока информации о последствиях российских обстрелов нет. Местные телеграмм-каналы пишут о двух "прилетах" в городе.

Напомним, эксперт рассказал, сможет ли Россия оцепить Сумы.