- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1432
- Час на прочитання
- 1 хв
У Сумах пролунали вибухи: перші подробиці
У Сумах після повідомлення про повітряну тривогу пролунали вибухи. Що відомо?
Сьогодні, 13 квітня, орієнтовно після 10:15 у Сумах було чути вибухи. Перед цим у місті оголосили про повітряну тривогу.
Про це повідомляє “Суспільне”.
Повітряні сили ЗСУ об 10:13 повідомили про загрозу ударів балістичними ракетами. У кількох областях України було оголошено повітряну тривогу.
Згодом стало відомо про “швидкісну ціль” на Сумщині. Після цього ЗМІ поінформували про вибухи у Сумах.
Наразі інформації про наслідки російського обстрілу немає. Місцеві телеграм-канали пишуть про два “прильоти” у місті.