У Сумах пролунали вибухи: перші подробиці

У Сумах пролунали вибухи / © ТСН.ua

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Сьогодні, 13 квітня, орієнтовно після 10:15 у Сумах було чути вибухи. Перед цим у місті оголосили про повітряну тривогу.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Повітряні сили ЗСУ об 10:13 повідомили про загрозу ударів балістичними ракетами. У кількох областях України було оголошено повітряну тривогу.

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Згодом стало відомо про “швидкісну ціль” на Сумщині. Після цього ЗМІ поінформували про вибухи у Сумах.

Наразі інформації про наслідки російського обстрілу немає. Місцеві телеграм-канали пишуть про два “прильоти” у місті.

Нагадаємо, експерт розповів, чи зможе Росія оточити Суми.