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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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У Польщі розшукують 26-річного українця: що сталось

Українця у Польщі підозрюють у вчиненні злочинів. Його розшукує поліція.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Поліція Польщі шукає українця

У Польщі поліція розшукує українця / © Onet

У Польщі розшукують 26-річного Віталія Б. — громадянина України, якого підозрюють у вчиненні ряду злочинів.

Про це пише польське видання onet.pl.

Районний відділ поліції в Злоторію (Нижньосілезьке воєводство) розшукує 26-річного громадянина України. Окружний суд у Варшаві видав ордер на його арешт. Його розшукують за участь в організованому злочинному угрупованні, а також за квартирні крадіжки.

Перше звинувачення стосується участі в організованому злочинному угрупованні, за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести місяців до восьми років, а друге — за крадіжку зі зломом. За цей злочин 26-річному чоловікові загрожує від одного до 10 років позбавлення волі.

Поліція звернулась до громадян Польщі з проханням повідомити про місце проживання Віталія.

Нагадаємо, Польща передала Україні агента РФ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1309
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