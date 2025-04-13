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У Польщі розшукують 26-річного українця: що сталось
Українця у Польщі підозрюють у вчиненні злочинів. Його розшукує поліція.
У Польщі розшукують 26-річного Віталія Б. — громадянина України, якого підозрюють у вчиненні ряду злочинів.
Про це пише польське видання onet.pl.
Районний відділ поліції в Злоторію (Нижньосілезьке воєводство) розшукує 26-річного громадянина України. Окружний суд у Варшаві видав ордер на його арешт. Його розшукують за участь в організованому злочинному угрупованні, а також за квартирні крадіжки.
Перше звинувачення стосується участі в організованому злочинному угрупованні, за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести місяців до восьми років, а друге — за крадіжку зі зломом. За цей злочин 26-річному чоловікові загрожує від одного до 10 років позбавлення волі.
Поліція звернулась до громадян Польщі з проханням повідомити про місце проживання Віталія.
Нагадаємо, Польща передала Україні агента РФ.