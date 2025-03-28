Польща екстрадувала українського військового: що він накоїв (фото)

Польща екстрадувала українського військового, підозрюваного у скоєнні ДТП / © Державне бюро розслідувань

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Правоохоронці Польщі ухвалили рішення про екстрадицію до України військового, який був у міжнародному розшуку за скоєння ДТП у Київській області. Так, 24 березня українця на кордоні передали працівникам Державного бюро розслідувань.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У ДБР пояснили, що 2023 року військовий виїхав автомобілем із другорядної дороги та не надав переваги автобусу поблизу села Старе Бориспільського району Київської області. Тож машина та автобус зіткнулися. Через аварію пасажири автобуса отримали тяжкі тілесні ушкодження, а водій – ушкодження середньої тяжкості.

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Підозрюваний у скоєнні ДТП незаконно втік за кордон.

"Щоб уникнути покарання, підозрюваний незаконно перетнув державний кордон України до Республіки Молдова, а потім виїхав до Польщі, де переховувався від правосуддя", - повідомили в ДБР.

Тож військового було оголошено в міжнародний розшук, а згодом його затримали польські правоохоронці.

Після екстрадиції до України чоловіка одразу затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Авто військового, на якому він потрапив у ДТП / © Державне бюро розслідувань

Автобус, із яким зіткнулося авто військового / © Державне бюро розслідувань

До слова, раніше з Іспанії до України екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва.