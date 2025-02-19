Українця видворили зі Словаччини: що відомо

У вівторок, 18 лютого, з території Словаччини видворили 59-річного громадянина України, якого підозрюють у "організованій злочинній діяльності".

Про це повідомила поліція Словаччини.

Згідно з інформацією правоохоронців, на підставі "розслідування та оперативних даних" було встановлено, що підозрюваний "був втягнутий в організовану злочинну діяльність і мав зв'язки з організованою злочинністю в Україні та спецслужбами цієї країни".

"Водночас цій особі було заборонено в'їзд на територію Словацької Республіки та на територію всіх держав-членів ЄС терміном на два роки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше процедура видворення була призупинена після того, як громадянин подав заявку на отримання притулку.

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