Фіцо пригрозив заблокувати допомогу Україні, якщо не буде виконано його умову

Словаччина зберігає підтримку Україні, але Фіцо попередив про можливе використання вето в ЄС щодо підтримки Києва.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не припинить постачання енергоносіїв та гуманітарної допомоги Україні у відповідь на зупинку транзиту газу через територію Словаччини.

Про це пише Rzeczpospolita.

Повідомляється, що водночас, Словаччина має намір скористатися правом вето в Європейському Союзі, якщо мова йтиме про питання, що стосуються підтримки України. Фіцо підкреслив, що для Словаччини важливо відновити газовий транзит, але гуманітарна допомога буде продовжена.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Фіцо звинуватив грузинських добровольців в Україні у причетності до підготовки перевороту у Словаччині

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