МЗС викликало посла Словаччини: що відомо

В МЗС висловили "глибоке розчарування" через позицію прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо

Міністерство закордонних справ України 30 січня викликало словацького посла Павела Віздала. Дипломату висловили "рішуче несприйняття" заяви "офіційної Братислави про нібито втручання України у внутрішні справи Словацької Республіки".

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Під час зустрічі заступник міністра Олександр Міщенко висловив "глибоке розчарування" через позицію прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який, за його словами, "наразі виступає рупором Кремля".

МЗС зазначило, що ці дії шкодять двостороннім відносинам і підривають єдність Європейського Союзу та євроатлантичної спільноти у протидії Росії.

Українська сторона також заявила, що спроби уряду Фіцо зберегти залежність від постачання російських енергоносіїв — є неприпустимими.

"Офіційну Братиславу закликано припинити таку практику та повернутися до конструктивного діалогу та розвитку добросусідських відносин між нашими країнами та народами", — зазначили у відомстві.

Раніше ми писали, що в Словаччині затримали українця через "загрозу держперевороту".

Нагадаємо, 29 січня МЗС Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана та висловило йому різкий протест проти критичних заяв України у бік премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

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