У Словаччині затримали українця через "загрозу держперевороту"

У словацькій поліції заявили про адміністративне видворення громадянина України.

У Словаччині поліція затримала українця і депортує його через начебто загрозу державного перевороту.

Про це заявила очільниця поліції Яна Машкарова, повідомляє Dennik N.

За словами Машкарової, депортація українця має відбутися "якнайшвидше".

"Наразі одна особа перебуває у відділенні прикордонної іноземної поліції, де здійснюється адміністративне видворення", – додала очільниця поліції.

Комітет з військових питань і безпеки мав обговорити звіт Словацької інформаційної служби про ймовірний переворот, але його не відкрили. Також опозиціонери хотіли запитати його про діяльність проросійського угруповання "Брат за брата".

Нагадаємо, раніше у січні прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про скликання засідання Ради безпеки через начебто плани опозиції повалити уряд країни.