У четвер, 30 січня, в Сумах прогримів вибух.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

В Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на Сумщині в південно-західному напрямку. Згодом в Сумах прогримів вибух.

"В Сумах було чути вибух", - йдеться в повідомленні місцевого ЗМІ.

ПС зафіксували пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Краматорську. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 13 людей.

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