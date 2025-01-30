В області оголошено повітряну тривогу.
У четвер, 30 січня, в Сумах прогримів вибух.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
В Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на Сумщині в південно-західному напрямку. Згодом в Сумах прогримів вибух.
"В Сумах було чути вибух", - йдеться в повідомленні місцевого ЗМІ.
ПС зафіксували пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Нагадаємо, росіяни вдарили по Краматорську. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 13 людей.
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