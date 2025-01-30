Росіяни вдарили по Краматорську: багато постраждалих, серед них є діти

У четвер, 30 січня, о 11:05 окупанти завдали удару по Краматорську, попередньо використовуючи реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С".

Про це повідомила поліція Донецької області.

Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 13 людей, серед яких двоє дітей – 8-річний хлопчик та 7-річна дівчинка.

Росіяни вдарили по центральній частині міста, де було пошкоджено щонайменше три багатоквартирні будинки. На місце події негайно прибули рятувальники, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та парамедики.

"Повна інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 29 січня, в Одесі у дворах багатоповерхівок пролунали потужні вибухи.

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