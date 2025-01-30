Россияне ударили по Краматорску: много пострадавших, среди них есть дети

Пострадали по меньшей мере 13 человек.

В четверг, 30 января, в 11:05 оккупанты нанесли удар по Краматорску, предварительно используя реактивную систему залпового огня "Торнадо-С".

Об этом сообщила полиция Донецкой области.

В результате обстрела пострадали по меньшей мере 13 человек, среди которых двое детей — 8-летний мальчик и 7-летняя девочка.

Россияне ударили по центральной части города, где были повреждены по меньшей мере три многоквартирных дома. На место происшествия немедленно прибыли спасатели, следственно-оперативная группа, взрывотехники и парамедики.

"Полная информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 29 января, в Одессе во дворах многоэтажек раздались мощные взрывы.

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