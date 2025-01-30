В России арестовали украинца, который искал мать в оккупации: подробности истории

Мужчина отправился в оккупированное село на Харьковщине, когда потерял связь с матерью. После этого он пропал.

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор для 29-летнего украинца Ивана Забавского, обвиненного в шпионаже, – 11 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщает "Медиазона".

По информации издания, осужденный в России мужчина проживал в Харькове. А его мать Марина Забавская после начала полномасштабной войны оставалась в селе Таволжанка на Харьковщине.

Во время обстрела села погибла родная сестра Марины Забавской. А когда к селу подступала российская армия, женщина решила уехать в Россию. Поскольку в Таволжанке не было связи, сын Марины Иван не мог связаться с ней.

В поисках матери мужчина отправился в село в качестве водителя грузовика с гуманитарной помощью, ведь другие авто в прифронтовую зону не пропускали. После этого Иван пропал. Таволжанка оказалась под российской оккупацией.

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Как рассказали Марине Забавской местные жители, они видели, как ее сына забрали российские военные.

Россияне арестовали Ивана в июне 2023 года. И только в мае 2024 года российское Министерство обороны сообщило Марине, что ее сын находится в РФ и был задержан "за противодействие специальной военной операции".

Летом 2024 года стало известно, что суд в России начал рассмотрение дела украинца по статье о шпионаже. Заседание проходило в закрытом режиме. Прокурор требовал наказание в размере 13 лет колонии.

К слову, в декабре 2024 года в России к 12 годам колонии строгого режима приговорили 19-летнего парня из Донетчины Даниила Ефимова из-за доната в 5 200 грн в фонд Сергея Притулы.